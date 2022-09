Auch im Alter fit am Steuer

Bielefeld

Wenn ältere Menschen an Verkehrsunfällen beteiligt sind, sagt Seniorenratsvorsitzender Dr. Wolfgang Aubke, seien in drei von vier Fällen die Senioren auch Verursacher des Unfalls. Unterm Strich allerdings seien die Älteren an der Gesamtzahl der Unfälle eher selten beteiligt. Eine pauschale Forderung, Männer und Frauen im fortgeschrittenen Alter generell einer Fahrsicherheitsprüfung zu unterziehen, hält er daher für problematisch. Der Seniorenrat setzt lieber auf Freiwilligkeit, die eigene Fahrtauglichkeit zu überprüfen und zu verbessern. In Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Bielefeld hat er daher ein besonderes Training entwickelt.

Von Peter Bollig