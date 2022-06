Auch „Inspektor Takeda“ war da

Einen Hauch Japans verspüren zu können: Das war ein Ziel des Festes, zu dem die Deutsch-Japanische Gesellschaft eingeladen hatte – am Sonntag wieder nach zwei Jahren Pandemie-Pause. So viele Japan-Freunde wie wohl noch nie zuvor kamen zum Lindenhof, um eine Idee von der Faszination zu bekommen, die das Land der aufgehenden Sonne ausübt.

Ähnlich wie im 19. Jahrhundert auf Philipp Franz von Siebold, der insgesamt neun Jahre lang in Japan lebte und durch seine Bücher in Deutschland das Bild des fernöstlichen Kaiserreiches prägte. Für Henrik Siebold, so sagt es der Autor der erfolgreichen „Inspektor Takeda“-Krimis selbst, war es naheliegend, sich als Pseudonym den Namen „Siebold“ auszusuchen: Eben „weil diesen Namen vor 200 Jahren jeder in Deutschland kannte.“