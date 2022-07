Auch Ratenkredite werden in OWL teurer

Die Zinssätze neu abgeschlossener Ratenkredite – für private Anschaffungen wie etwa ein neues Auto – sind im Bundesdurchschnitt nach Angaben der Bundesbank von April zu Mai bereits leicht auf 5,77 Prozent gestiegen. Auch Dispozinsen könnten infolge des höheren Leitzinses von aktuell 9,43 Prozent auf durchschnittlich elf Prozent steigen, rechnete die Vergleichsplattform Smava kürzlich vor. „Man kann davon ausgehen, dass die Tendenz weiter nach oben geht“, sagt Stefanie Laag von der Verbraucherzentrale NRW.

Eine Abfrage unserer Redaktion bei regionalen Banken zeigt ein nahezu einheitliches Bild: Fast alle Banken kündigen an, die Zinssätze auf Privatkredite zu erhöhen. Auch Baukredite hatten sich zuletzt deutlich verteuert.

„Insgesamt liegen die Zinsen natürlich auch bei uns höher als vor einem Jahr, der Anstieg ist aber jetzt auch nicht dramatisch“, sagte der Sprecher der Sparkasse Bielefeld, Christoph Kaleschke. So belief sich – bei entsprechender Bonität – der Zinssatz für einen Privatkredit im Juli 2021 für 10.000 Euro bei einer Laufzeit von 60 Monaten auf 4,59 Prozent. Heute, ein Jahr später, liege er bei 5,57 Prozent – also ein knappes Prozent höher. „Wir beobachten die Zinsentwicklung täglich und reagieren entsprechend“, sagte Kaleschke weiter. Nach einem steilen Anstieg vor etwa acht bis zehn Wochen habe es dabei in den letzten Wochen auch immer wieder Rückgänge gegeben. „Die Entwicklung war daher keineswegs linear aufwärts.“

Der Sprecher der Verbund-Volksbank OWL (Paderborn, Detmold, Höxter), Thorsten Heggen, sagte: „Allgemein können wir sagen, dass die Kreditzinsen für Privatkunden – immer abhängig zum Beispiel von der Laufzeit und der Bonität des Kunden – um etwa 1,75 bis zwei Prozentpunkte gestiegen sind.“ Als Beispiel nennt er einen Kredit zur Anschaffung eines neuen Pkw mit drei Jahren Laufzeit und bei guter Bonität: Hier lag der Zins im vergangenen Jahr bei der Verbund-Volksbank bei 2,9 Prozent. Heggen: „Aktuell liegen wir dort bei 4,9 Prozen – damit folgen auch unsere Zinssätze der allgemeinen Zinsentwicklung am Kapitalmarkt.“

Die Sparkasse Paderborn-Detmold teilte mit, der effektive Zins für den Privatkredit lag zum Jahresbeginn bei ab 2,98 Prozent, jetzt bei ab 3,99 Prozent. „Jeder Privatkredit wird immer bonitätsabhängig bepreist. Den festen Preis – also den festen Zins – für einen Kredit gibt es hier also nicht“, betont Sprecher Oliver Bekiersch. „Wir sollten Privatkredite in jedem Fall differenziert betrachten.“ So biete die Sparkasse Paderborn-Detmold häufig besondere, themenbezogene Finanzierungen an – etwa einen Klimakredit. Mit diesem Kreditangebot ließen sich etwa Maßnahmen zu Verbesserung der Energieeffizienz am Eigenheim finanzieren. Dazu gehörte eine Fassadendämmung oder eine neue Heizung.