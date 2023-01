Auf Augenhöhe gegen Vorurteile

Bielefeld

Immer mehr Menschen, immer mehr Nationalitäten, Religionen und Ideen, das eigene Leben zu gestalten - das ist die bunte Vielfalt der Stadt Bielefeld im Jahre 2023: fast 340.000 Individuen, die in Frieden miteinander auskommen müssen. Diversität ist an sich eine Bereicherung für jede Gesellschaft. „Verschiedenheit kann die Menschen aber auch überfordern“, sagt Sozialdezernent Ingo Nürnberger. „Daraus entstehen dann Rassismus, Abneigung und Hass - auch in Bielefeld.“ Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat die Stadt das Präventionsprojekt „Running in your shoes“ ins Leben gerufen. Das Maria-Stemme-Berufskolleg sammelt damit erste Erfahrungen.

Von Markus Poch