Tödliche Messerattacke: Auf dem Sportplatz wird getrauert

Bielefeld

Die Jungen und Mädchen der Plaßschule in Schildesche blicken am Montagmorgen auf ein Trauergebinde mit Flatterband, das auf dem Sportplatz ihrer Schule liegt. Damit wird an das Opfer (26) einer Messerstecherei gedacht, das dort am Freitagabend ums Leben gekommen ist.

Von Stephan Rechlin