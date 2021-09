Auf dem Weg zur Wahl verunglückt

Zwei Menschen bei Motorradunfällen in Bielefeld schwer verletzt

Bielefeld

Bei zwei Motorradunfällen in Bielefeld sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Im Stadtteil Milse verunglückte ein 20-Jähriger auf seiner Kawasaki auf dem Weg ins Wahllokal. Auf der Eckendorfer Straße verlor eine 58-Jährige in Höhe der Müllverbrennungsanlage die Kontrolle über ihr schweres Motorrad und stürzte.

Von Christian Müller