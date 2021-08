Auf Entdeckungstour durch die Stadt

Bielefeld

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr haben die beiden Künstlerinnen Vera Brüggemann und Christine Gensheimer wieder einen Abendspaziergang organisiert und kuratiert. Entlang eines Parcours in der östlichen Innenstadt sind 17 Kunstwerke heimischer sowie in- und ausländischer Künstler in Schaufenstern, Gassen, Gärten oder an Hauswänden zu sehen – Filmarbeiten, Objekte, In­stallationen und Sound-Collagen.

Von Uta Jostwerner