Start-up-Konferenz in Bielefeld mit 1500 Teilnehmern – SPD-Chef Lars Klingbeil warnt: „Wir können viel verlieren“

Bielefeld

„Endlich wieder netzwerken, endlich wieder Leute treffen – und auf neue Ideen stoßen.“ Das sagten am Mittwoch etliche Teilnehmer der deutschlandweit wohl einzigartigen Start-up-Konferenz „Hinterland of Things“ in Bielefeld, die nach 2018, 2019 und 2020 zum vierten Mal stattfand – diesmal mit einer Rekordteilnehmerzahl von rund 1500 Besuchern. Auch SPD-Chef Lars Klingbeil gehörte zu den Gästen. 2021 war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Von Paul Edgar Fels