Auferstanden aus einer Ruine

Bielefeld

„Sie können sich nicht vorstellen, wie das hier vor mehr als 20 Jahren aussah. Aus dem Fußboden wuchs Gras, und nur noch ein einziges Kirchenfenster war heile“, erinnert sich Brigitte Schindler an die Begehung einer Ruine. Eine Handvoll engagierter Bielefelder Bürgerinnen und Bürger hatte sich in der ehemaligen Kapelle des Klinikums Mitte eingefunden, um zu prüfen, ob das verfallene Gebäude, in dem zuletzt die Pathologie des Klinikums untergebracht war, noch zu retten wäre. „Wir wollten schon abwinken. Da fiel ein Sonnenstrahl durch das noch erhaltende Fenster und hauchte dem Raum Atmosphäre ein“, erinnert sich Brigitte Schindler an den einen magischen Moment, der im Nachhinein wie ein Wink des Schicksals wirkt. Denn die kleine Kommission beschloss daraufhin, das verfallene Gebäude sanieren zu lassen und einem kulturellen Zweck zuzuführen.

Von Uta Jostwerner