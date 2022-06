Auffahrunfall mit sieben Beteiligten auf der A33 bei Bielefeld

Bei einem Auffahrunfall unter fünf beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 33 ist am Mittwochnahmittag ein Bielefelder verletzt worden. Die A33 musste in Richtung Osnabrück rund 30 Minuten gesperrt werden.

Rettungshubschrauber im Einsatz - Autobahn zeitweise gesperrt - Lkw-Unfall in der Gegenrichtung

Die Rettungskräfte wurden gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten alarmiert. Beim Eintreffen an der Unfallstelle auf dem Verzögerungsstreifen zum Ostwestfalendamm waren fünf Fahrzeuge an einem Auffahrunfall beteiligt. Sieben Personen saßen in den Autos und wurden umgehend medizinisch untersucht.