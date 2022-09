Aufräumen nach dem Brand im Lager des Medienarchivs Bielefeld

Bielefeld

„Der Name der Rose“ geht direkt in die große Abfallmulde. Der Filmstreifen ist vom Löschwasser verklebt, beim Abrollen löst sich bereits die Bildschicht. Gase haben bereits die Farben verändert. Der Filmklassiker auf der 35-Millimeter-Rolle ist nicht mehr zu retten, wie so einige andere Streifen aus dem Lager des Medienarchivs Bielefeld von Frank Becker.

Von Peter Bollig