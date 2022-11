Aufruf zum Frieden und gegen Kriegstreiberei

Zentrale Gedenkfeier der Stadt Bielefeld am Ehrenfriedhof Buschkamp in Senne

Bielefeld

Die zentrale Gedenkfeier der Stadt Bielefeld zum Volkstrauertag hat am Sonntag mehr als hundert Menschen auf dem Ehrenfriedhof am Buschkamp in Stadtbezirk Senne zusammengebracht. Hier sind kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges 484 Kriegstote bestattet worden, durch weitere Zubettungen stieg die Zahl der Gräber später auf 563. An sie wurde erinnert, aber auch an alle und in der Folgezeit durch Krieg und Terror ums Leben gekommenen Menschen.

Von Volker Zeiger