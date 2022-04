Aus Bäckerei Voss wird „Haltestulle“

Möglichst bald soll es wieder frische Brötchen geben in der kleinen Bäckerei an der Rohrteichstraße/Ecke Jüngststraße – und Kunst und Kultur noch dazu. Ein gutes Dutzend engagierter Bewohner haben sich zusammengetan, um die beliebte Anlaufstelle im Kiez Mitte-Ost wiederzubeleben. Der Kiezladen hat auch schon einen Namen: Haltestulle.

Anwohner wollen Genossenschaft gründen und Café an der Bielefelder Rohrteichstraße wiederbeleben – Crowdfunding

Noch steht der Name Voss auf dem Schild über dem Schaufenster. Er erinnert an den ehemaligen Betreiber Eberhard Voß, der im Februar 2021 überraschend verstarb. Zunächst war im Gespräch, dass ein neuer Bäcker einzieht. Doch als sich dieser Plan zerschlug, wurden die Anwohner mobil. Was das Quartier braucht, war schnell klar: Frischen Kaffee, Kuchen, belegte Brote, einen kleinen Mittagstisch und Snacks – alles Bio und regional.