Aus Büro wird ein Parkhaus

Das Fahrradparkhaus im Baubüro am Jahnplatz wird rund die um die Uhr geöffnet und zwei Jahre lang gratis zu nutzen sein. Falls keine technischen Einwände dagegen sprechen, wird es einem Beschluss der Bezirksvertretung Mitte zufolge in der zweiten Jahreshälfte so am Niederwall 8 eingerichtet.

Das Gremium stimmt mehrheitlich den 150.000 Euro hohen Investitionskosten (Förderung 135.000 Euro), den Betriebskosten in diesem Jahr (75.000 Euro) und einem Betriebskostenzuschuss im Jahr 2023 in Höhe von 215.000 Euro zu. Das Fahrradparkhaus soll von Mobiel betrieben werden und 175 Stellplätze für herkömmliche Fahrräder vorhalten, ferner 75 Stellplätze für E-Bikes, acht Stellplätze für Lastenfahrräder und acht Ladestationen für E-Bikes. Ohne die Kosten näher zu kennen, stimmt die Bezirksvertretung auch dem Aufbau einer „Mobilitätsstation“ am Jahnplatz zu. Sie soll noch in diesem Jahr am Niederwall, Fahrtrichtung Kreuzstraße, installiert werden.