Aus Cuxhaven nach Bielefeld

Der Diplom-Ingenieur mit dem Schwerpunkt Landschaftsplanung soll am 23. September vom Rat gewählt werden. "Ich freue mich auf die neue Tätigkeit", sagte Adamski am Freitag bei seiner Vorstellung im Rathaus. Seine Aufgabe wird es vor allem sein, die Verkehrswende in Bielefeld voranzutreiben. Auf Betreiben der Grünen, die das Vorschlagsrecht für die Position haben, war der Bereich Verkehr aus dem Planungsdezernat von Gregor Moss (CDU) in das Umweltdezernat verlagert worden. "Wir sind froh, einen so qualifizierten Bewerber für die Position gefunden zu haben", betonte Jens Julkowski-Keppler, Fraktionschef der Grünen im Rat.

