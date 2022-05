Ausbau der Herforder Straße liegt auf Eis

Die Ostwestfalenstraße (L712n) wird in anderthalb bis zwei Jahren mit sieben Spuren bei Brake auf die zweispurige Herforder Straße (B61) stoßen. Doch für deren längst beschlossenen Ausbau gibt es in der Stadtverwaltung weder einen Plan noch das Bedürfnis, damit anzufangen.

Angesichts öffentlich erkennbarer „Tendenzen“, die einen vierspurigen Ausbau der Herforder Straße ablehnen, habe die Verwaltung die weiteren Planungen vorerst eingestellt, teilt Verkehrsamtsleiter Olaf Lewald im Stadtentwicklungsausschuss mit. Lewald nimmt damit indirekt Bezug auf einen offenen Brief an Oberbürgermeister Clausen, in dem der sofortige Planungsstopp und der Verzicht auf Grundstückserwerb an der Herforder Straße gefordert wird.