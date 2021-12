Ausgleich nicht nur in Corona-Zeiten

Iyengar Yoga Studio Melanie Tholen in Bielefeld-Schildesche besteht seit 25 Jahren

Bielefeld

Entspannung finden als Ausgleich zum Alltag, Körper und Geist gleichzeitig etwas Gutes tun – für immer mehr Menschen ist Yoga ein Weg, dies zu erreichen. Und in Zeiten der Corona-Pandemie mit all ihren Folgen ist beides gefragter denn je. Das merkt auch Melanie Tholen, die sich auf das Iyengar-Yoga spezialisiert hat. Seit 25 Jahren führt sie ihr Studio an der Johanneswerkstraße.

Von Hendrik Uffmann