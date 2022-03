Aussetzung der Aufnahme in Bielefeld

Auch in der Sporthalle II des Carl-Severing-Berufskollegs werden nun Betten aufgestellt. Und weil auch diese Kapazitäten bald ausgeschöpft sein werden, kündigt die Stadt jetzt einen vorübergehenden Aufnahmestopp an. Die Plätze im Kuks, in der Carl-Severing-Halle I und am Rütli sind bereits belegt. Notunterkünfte an der Schillerstraße, im früheren Handwerksbildungszentrum, im Labor-Gebäude und im Offiziers-Kasino in Heepen bieten in den nächsten Tagen 450 weitere Plätze.

