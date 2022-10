Auto muss in Bielefeld mit Kran von Stadtbahngleisen gehoben werden

Ein Autofahrer hat am Freitagabend für Verspätungen und Chaos auf allen Stadtbahnlinien gesorgt. Der Mann war mit seinem Kleinwagen an der Einmündung von der Nikolaus-Dürkopp-Straße auf den Niederwall fälschlicherweise ins Gleisbett gefahren.

Am Niederwall geht Freitagabend kurzzeitig nichts mehr

Stillstand auf allen Stadtbahnlinien: Am Niederwall ist ein Auto ins Gleisbett geraten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr. Ein 64-jähriger Bielefelder befuhr mit einem Toyota Yaris die Nikolaus-Dürkopp-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Als der Mann nach rechts in den Niederwall in Richtung Rathaus abbog, folgte er fälschlicherweise den Gleisen und kam im Gleisbett der Stadtbahnen zum Stehen.