Auto-Brandserie in Bielefeld: 33-Jährige festgenommen

An BMW gezündelt - Polizei beobachtet den Vorfall - Verdächtige schweigt und wird wieder entlassen

Bielefeld

Die Serie von Brandstiftungen vor Bielefelder Autohäusern steht möglicherweise vor der Aufklärung. In der Nacht zu Mittwoch nahm die Polizei kurz nach der Brandlegung an einem BMW eine Verdächtige fest. Am Donnerstag musste sie die Frau allerdings wieder freilassen.

Von Peter Bollig