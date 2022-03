Auto gegen Baum geschoben

Eine 59-jährige Bielefelderin war am Montag gegen 13.25 Uhr auf dem Rad unterwegs und beobachtete, wie ein Sattelzug von der Schmiedestraße nach rechts auf die Meller Straße abbog. Dabei stieß der Sattelauflieger mit der linken Fahrzeugseite gegen die Fahrerseite des abgestellten Seats. Dieser stand in einer Parkbucht an der Schmiedestraße in Fahrtrichtung der Siegfriedstraße.

Polizeisprecher Michael Kötter: "Die Radfahrerin versuchte noch, den Lkw-Fahrer auf den Unfall hinzuweisen, doch dieser schien weder deutsch noch englisch zu sprechen und fuhr weiter. Zurück blieb der Seat Arosa mit Dellen und Kratzern an der linken Fahrzeugseite sowie einer geborstenen Seitenscheibe."

Zudem stand der Wagen nach dem Anstoß in einem Baumbeet, wobei der Baum, die hölzernen Pflanzpfähle und ein Bewässerungsring beschädigt wurden. Den gesamten Sachschaden schätzten Polizeibeamte bei der Unfallaufnahme auf 3000 Euro.

Der Sattelauflieger hatte eine blaue Plane und trug die Aufschrift "DSV". Der Fahrer soll zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein und dunkelblondes bis braunes Haar besitzen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0521/545-0.