Bielefelder Stadtbahnen kommen zum Erliegen

Fahrgäste der Bielefelder Stadtbahnen mussten sich am Donnerstagabend auf über eine Stunde Verspätungen auf allen Linien einstellen. Am Rathaus ist eine Bahn liegen geblieben, am Landgericht blockierte ein Auto den Bahn- und Autoverkehr.

Auto am Landgericht im Gleis - Bahn am Rathaus mit technischem Defekt

Weil ein Auto am Niederwall die Gleise der Linien 1 und 2 blockierte, kam es in der Innenstadt zu großen Verkehrsbehinderungen in dem Bereich. Ein Autofahrer war von der Kreuzstraße in Richtung Niederwall gegen 17.40 Uhr ins Gleisbett geraten.