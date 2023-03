Auto in Flammen: Stadtbahnlinie in Bielefeld unterbrochen

Die Bielefelder Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem brennenden Auto alarmiert worden. Der Einsatz blockierte den Verkehr von Autos, Lastwagen und den Bahnen der Linie 3 auf der Jöllenbecker Straße.

Jöllenbecker Straße in beide Richtungen gesperrt - Verkehrschaos in Gellershagen

Feuerwehreinsatz auf der Jöllenbecker Straße in Bielefeld.

Die Brandbekämpfer der Berufsfeuerwehr und der Löschabteilung Gellershagen wurden gegen 14.40 Uhr alarmiert. An der Einmündung Lange Straße stand ein Auto in Flammen. Die schwarze Rauchsäule war in der Umgebung sichtbar. Die eintreffenden Brandbekämpfer hatten das Feuer rasch unter Kontrolle, der Wagen brannte vollständig aus.