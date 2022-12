Autoaufbrecher erbeutet Weihnachtsgeschenke

Ein 44-jähriger Bielefelder hatte seinen Pkw, einen Mercedes C 180, am Freitagabend gegen 19 Uhr am Siekerwall nahe der Einmündung zur Straße Am Bach in Fahrtrichtung Jahnplatz geparkt. Auf dem Rücksitz befanden sich bereits eingepackte Weihnachtsgeschenke für Neffen und Nichten, die der Mann im Pkw ließ.

Als der 44-Jährige am nächsten Morgen gegen 9 Uhr zum Auto zurückkehrte, waren eine Scheibe am Mercedes eingeschlagen und die Geschenke spurlos verschwunden.

Die Polizei rät: Lassen Sie niemals Wertgegenstände im Auto liegen, auch nicht unterm Sitz oder im Kofferraum versteckt. Ein Auto ist kein Tresor!

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Pkw-Aufbruch am Siekerwall und den entwendeten Geschenken beim Kriminalkommissariat 16 unter Tel. 0521/5450.