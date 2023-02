Die Polizei sucht den männlichen Fahrer eines schwarzen BMW-Kombis mit Bielefelder Kennzeichen. Er soll am Samstagabend in Bielefeld einem Busfahrer mit einer Schusswaffe gedroht haben.

Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der in Bielefeld einem Busfahrer mit einer Waffe gedroht haben soll (Symbolbild).

Den Tathergang schildert die Polizei wie folgt. Während einer Fahrt am Samstagabend, hielt der Busfahrer gegen 19.40 Uhr mit dem Bus der Linie 36 (über die Osningstraße in Richtung Sieker) an der Haltestelle Windmühlenweg, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen.

Durch eine Verkehrsinsel im Bereich der Haltestelle, waren mehrere nachfolgende Verkehrsteilnehmer gezwungen, hinter dem haltenden Linienbus zu warten. Ein Fahrzeug - ein schwarzer BMW Kombi - scherte plötzlich aus und überholte den Bus mit erhöhter Geschwindigkeit.

Im Kreuzungsbereich der Osningstraße und der Detmolder Straße kam der Busfahrer neben dem besagten BMW an einer Ampel zum Stehen. Dort gab er dem Autofahrer durch Kopfschütteln zu verstehen, dass er nichts von seinem Fahrmanöver halten würde. Der Mann zog daraufhin eine Pistole aus seinem Handschuhfach und zeigte sie dem Busfahrer. Anschließend flüchtete der BMW mit erhöhter Geschwindigkeit über die Otto-Brenner-Straße in Richtung Heeper Straße.

Der Busfahrer erstattete noch am Abend Anzeige bei der Polizei.

Die Beschreibung des Fahrers

Der Fahrer des BMWs soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und dunkle, etwas längere Haare haben. Zur Tatzeit soll er eine graue Jacke getragen haben. Zudem saß eine etwa 25-jährige Frau, mit dunklen Haaren auf dem Beifahrersitz.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zum Tatgeschehen, dem Pkw, dem Fahrer oder seiner Beifahrerin bei der Polizei (Rufnummer 0521/5450) zu melden.