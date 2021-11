Autofahrer erfasst Fußgänger

Bei einem Unfall im Bielefelder Norden ist ein Fußgänger (58) schwer verletzt worden. Der Mann wurde am am Montagmorgen am Ortsausgang Theesen auf einer engen, kurvigen Straße von einem Autofahrer (61) erfasst. Die Unfallstelle wurde gesperrt, es kam zu Staus im Berufsverkehr.

Wie Polizeisprecher Fabian Rickel berichtete, ereignete sich der Unfall im Morgengrauen um kurz nach 7 Uhr. Sowohl der Fahrer eines VW Caddy als auch der Fußgänger waren im Halbdunkeln auf dem engen Horstheide Weg in Richtung Schildesche/Theesener Straße unterwegs.

Dabei benutzte der 58-Jährige ohne festen Wohnsitz den rechten Fahrbahnrand. Einen Fußweg gibt es in diesem Bereich nicht. Ebenso fehlt eine Möglichkeit, dem Autoverkehr auszuweichen.

Es gibt für Passanten nur die Möglichkeit, bei Gefahr notfalls über die Leitplanke in den Wald zu springen. Autofahrer müssen auf diesem Stück ganz rechts steuern, um nicht mit dem Gegenverkehr zu kollidieren.

Kurz hinter der Einmündung zur Straße Am Himmelreich wurde der Fußgänger vom von hinten kommenden VW des 61-jährigen Bielefelders erfasst und schwer verletzt zu Boden geschleudert. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Ob der Fahrer den Passanten im Halbdunkeln nicht oder viel zu spät gesehen hat oder ob der 58-Jährige zu weit auf der Fahrbahn ging, müssen die Experten des Verkehrskommissariates der Polizei jetzt ermitteln.

Ein Notarzt versorgte den verunglückten Obdachlosen an der Unfallstelle, bevor eine Rettungswagenbesatzung den Schwerverletzten in ein Krankenhaus brachte. Später leiteten Polizisten den sich stauenden Berufsverkehr während ihrer Unfallaufnahme einspurig am Ort des Geschehens vorbei. Am VW Caddy des Bielefelders entstand geschätzter Schaden von 1000 Euro.