Autofahrer fährt Verletzte ins Krankenhaus und flüchtet

Die Polizei Bielefeld meldet einen unglaublichen Vorfall. Ein Autofahrer soll ein Mädchen (14) angefahren, die verletzte Jugendliche in seinem Auto in eine Klinik gefahren und sich dann aus dem Staub gemacht haben.

Polizeisprecherin Hella Christoph: „Ein noch unbekannter Fahrzeugführer bog am Montag, 2. Januar, gegen 17.20 Uhr mit seinem silbernen Audi von der Paderborner Straße nach rechts auf die Auffahrt der A 2 in Fahrtrichtung Hannover ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 14-jährigen Bielefelderin, die mit ihrem E-Scooter bei Grün die Fahrbahn der Auffahrt überquerte und beabsichtigte, die Paderborner Straße weiter in Richtung Brackweder Straße zu befahren.“

Die 14-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen wie Prellungen und Schürfwunden, sagte die Polizeisprecherin. Der Autofahrer stieg aus, lud den E-Scooter in sein Fahrzeug und fuhr die Verletzte ins städtische Klinikum Rosenhöhe. Dort ließ er die Jugendliche mit ihrem Roller aus dem Auto und fuhr, ohne seine Personalien zu hinterlassen, weg.

Das Opfer beschrieb den flüchtigen Fahrer als circa 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 1,85 bis 1,90 Meter groß, mit hellbraunem kurzem Haar und gepflegtem Äußeren. Er fuhr einen silbernen Audi, vermutlich A3, und äußerte gegenüber der 14-Jährigen, nicht aus dem Raum Bielefeld zu stammen.

Zur Unfallzeit sollen sich Zeugen am Unfallort befunden haben, die dem Mädchen Hilfe angeboten hatten. Die Polizei bittet diese Zeugen, sich zu melden.

Die Unfall-Fahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-5450 zu wenden.