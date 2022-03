Autofahrer geschlagen

Weil sie sich um die Vorfahrt beim Reißverschlußverfahren nicht einigen konnten, sind in Bielefeld ein Lkw-Fahrer und ein Pkw-Fahrer aneinander geraten. Das Ganze endete mit einem Faustschlag ins Gesicht, berichtet die Polizei.

Streit um Vorfahrt beim Reißverschlußverfahren in Bielefeld

Passiert ist der Vorfall am Donnerstag gegen 10.45 Uhr auf der Herforder Straße in Baumheide. Gegenüber der dortigen Feuerwache verengt sich die Fahrbahn in Richtung Milse/Brake von zwei Spuren auf eine Spur.

Polizeisprecherin Hella Christoph: "Zwei Bielefelder befuhren mit ihren Fahrzeugen die Herforder Straße stadtauswärts. Nach der Einmündung zur Straße Rabenhof befanden sich der 64-Jährige mit seinem Lkw auf dem linken Fahrstreifen und der 35-Jährige mit seinem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen auf einer Höhe nebeneinander. Im Bereich der Fahrbahnverengung gelang es ihnen nicht, das Reißverschlussverfahren einvernehmlich umzusetzen."

Deswegen hupte der Lkw-Fahrer mehrfach und scherte schließlich hinter dem Pkw-Fahrer ein. Im Anschluss hielten die Kontrahenten an und gerieten zunächst lauthals in Streit. Die Auseinandersetzung wurde nach Angaben des Pkw-Fahrers durch den Faustschlag des 64-Jährigen ins Gesicht des 35-Jährigen beendet.

Der Geschlagene richtete seine durch den Schlag verbogene Brille und rief die Polizei, die ein Strafverfahren einleitete.