Autofahrerin schwer verletzt

Rotlicht übersehen: Bielefelder Rentnerin (83) ist abgelenkt und fährt in Kreuzung

Bielefeld

Weil ihr etwas in den Fußraum ihres Kleinwagens gefallen war, war eine Bielefelder Rentnerin (83) abgelenkt und fuhr bei Rotlicht in die Kreuzung. Das hatte schwerwiegende Folgen – es gab eine Schwerverletzte und hohen Schaden an drei Autos.