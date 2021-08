Autofahrerin übersieht Stadtbahn

Auf der Schildescher Straße in der Bielefelder Innenstadt ist am Montagmittag eine Autofaherin mit einer Stadtbahn der Linie 1 zusammen gestoßen. Polizeiangaben zufolge soll die 52-Jährige gegen 12.40 Uhr den entgegen kommenden Zug trotz einer roten Ampel übersehen haben. Die Frau wurde schwer verletzt.

Frau (52) aus Steinhagen bei Unfall in Bielefeld schwer verletzt

Den ersten Ermittlungen am Unfallort zufolge war die Fahrerin eines Kleinwagens vom Typ Fiat Panda auf der Schildescher Straße in Richtung Miele-Werk unterwegs. Ihr entgegen kam eine mehr als 70 Tonnen schwere Stadtbahn in Richtung Innenstadt.