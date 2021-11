Autohändler: „Aus dem Loch ist ein Krater geworden“

Rohstoffmangel und Unsicherheit lassen in Bielefeld die Zulassungen sinken

Bielefeld

Der Mangel an Halbleitern und Chips macht auch der Autoindustrie zu schaffen. Neuwagen vieler Hersteller können ihr Werk derzeit nicht verlassen, da ihnen wichtige Zulieferteile fehlen. VW und Daimler legten zeitweise sogar einzelne Werke still. Der Abwärtstrend macht sich derzeit auch in Bielefeld bemerkbar.

Von Philipp Körtgen