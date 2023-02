Autohaus-Mitarbeiter müssen gehen

Bielefeld

Mit schlechten Nachrichten hat das Jahr für die Belegschaft des Autohauses Erdmann und Domke an der Feldstraße begonnen. Ein Großteil der Mitarbeiter hat unlängst die Kündigung erhalten, die Zukunft des traditionsreichen Autohauses steht damit infrage. Ob es an anderer Stelle oder in kleinerem Rahmen an der Feldstraße weitergeht - Geschäftsführer Dr. Andreas Erdmann hält sich noch Optionen offen.

Von Peter Bollig