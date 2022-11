Autohaus soll für Schule weichen

Bielefeld

Wenn der Bildungscampus an der Herforder Straße auf dem Seidensticker-Areal weitergeplant wird ist gesichert, dass eine der beiden Schule in die früheren Betriebsgebäude einziehen kann. Darauf hatten sich Seidensticker und Stadt bereits im März verständigt. In der aktuellen Planung liegen die zweite Schule und die Sporthalle allerdings auf einem Nachbargrundstück. Ob das überhaupt zur Verfügung steht, ist unklar. Dort befindet sich ein Autohaus.

Von Peter Bollig