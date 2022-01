Autoteilemafia erneut auf Beutezug

Die Diebstahlsserie von hochwertigen Autospiegelgläsern in Bielefeld reißt nicht ab. Die Polizei meldet acht neue Fälle. Alle Taten geschahen nachts im Bielefelder Stadtteil Brake. Erneut waren ausschließlich Autos von drei deutschen Premiumherstellern betroffen.

In Bielefeld werden schon wieder Spiegelgläser geklaut

Die Gläser aus Pkw-Außenspiegeln stehen seit Monaten bei der Autoteilemafia in Bielefeld hoch im Kurs.

"Acht Autofahrer erstatteten Strafanzeigen bei der Polizei, weil ihnen in der Nacht zu Samstag, 15. Januar, in Brake Außenspiegelgläser gestohlen oder in einem Fall beschädigt wurden. Nach den Aussagen der betroffenen Autofahrer kann die Polizei den Tatzeitraum zwischen Mitternacht und 5 Uhr eingrenzen. Es wurden sechs Spiegelpaare und ein weiteres Spiegelglas entwendet sowie ein Spiegelglas beschädigt", fasst Polizeisprecher Michael Kötter die Taten zusammen.

In der Stedefreunder Straße demontierten die unbekannten Diebe die Spiegelgläser eines BMW X1, eines BMW X3, einer Mercedes E-Klasse, eines Porsche Cayenne und ein linkes Außenspiegelglas eines Mercedes GLA.

An der Krabbenstraße erbeuteten die Täter, mutmaßlich Mitglieder der europaweit agierenden Autoteilemafia, die Außenspiegelgläser von einer Mercedes C-Klasse und ein weiteres Spiegelpaar eines BMW 730 xDrive, der an der Straße Lämmkenstatt abgestellt war.

Die Beschädigung eines linken Spiegelglases einer Mercedes C-Klasse in der Krabbenstraße wurde von der Polizei als versuchter Diebstahl gewertet.

Aus der Bielefelder Kfz-Branche heißt es, dass die hochwertigen, unter anderem mit Kamera- und Radartechnik ausgestatteten Spiegelgläser von Profis mit handelsüblichem Werkzeug binnen weniger Sekunden aus ihren Halterungen heraus gezogen werden können. Hin, zugreifen und wieder weg - die kurze Tatzeit ist offensichtlich der Grund dafür, warum von der seit Monaten währenden Diebstahlsserie bislang kein einziges Delikt aufgeklärt worden ist.

Der Bielefelder ADAC-Sprecher Ralf Collatz meint, dass die Taten offenbar "Klau auf Bestellung" sind. "Die Spiegelgläser sind typenspezifisch und können nicht beliebig in andere Automodelle eingesetzt werden."

Hinweise zu den aktuellen Diebstahlsfällen nimmt das Kriminalkommissariat 16 der Bielefelder Polizei unter Tel. 0521/5450 entgegen.