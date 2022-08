AWO-Berufskolleg Bielefeld: Schüler kämpfen gegen geplante Schließung

Valentina, Björn und Robin gehören zu den 280 Studenten des AWO-Berufskollegs, die nach der angekündigten Schließung der Bielefelder Einrichtung in eine ungewisse Zukunft blicken. „Unser erste Schultag war eine Katastrophe“, sagt Björn. Ihren gerade eingeschlagenen Berufsweg wollen sie indes nicht aufgeben. Sie wollen kämpfen.

„Mehr als 3000 haben schon unsere Petition unterschrieben“, nennt Valentina den Stand am Donnerstag. Darin fordern sie den Erhalt des Kollegs. Am Freitagmorgen waren es bereits doppelt so viele.