AWO-Berufskolleg: Rat soll Übernahme im November beschließen

Bielefeld

Die Pläne zur Rettung des AWO-Berufskollegs an der Detmolder Straße werden konkreter. Die Stadt selbst will einspringen, um die in finanzielle Schieflage geratene Einrichtung zu erhalten, nachdem die AWO OWL überraschend die kurzfristige Schließung angekündigt hatte. Schuldezernent Dr. Udo Witthaus hat jetzt den ambitionierten Zeitplan und das mögliche Szenario vorgestellt, wie die Übernahme ablaufen kann.

Von Peter Bollig