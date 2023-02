AWO-Erweiterung ist im Zeitplan

Bielefeld

Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat ein gutes halbes Jahr nach Baustart das Richtfest an ihrem Erweiterungsbau feiern können. Während die Verwaltung am Stammsitz an der Mercatorstraße damit dem gestiegenen Platzbedarf Rechnung trägt, läuft gleichzeitig ein innerer Umbauprozess: Die AWO will ihre 16 Ortsvereine in Bielefeld auflösen und die ehrenamtliche Mitarbeit neu organisieren.

Von Peter Bollig