AWO-Kreisverbände Paderborn und Herford bleiben im Tarif

Zwei AWO-Kreisverbände haben am Freitag auf die Entscheidung des AWO-Bezirksverbandes OWL rea­giert, von der Vollmitgliedschaft im AWO-Arbeitgeberverband in eine kooperative Mitgliedschaft zu wechseln.

Reaktion auf finanzielle Probleme der Arbeiterwohlfahrt in OWL

Das Logo der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist an einem Gebäude zu sehen.

Der AWO-Kreisverband Herford „bekennt sich ausdrücklich zur weiteren uneingeschränkten Tarifbindung für seine Mitarbeitenden. Für alle Beschäftigten des AWO-Kreisverbandes Herford stand bereits im Dezember vergangenen Jahres fest, dass es einen Austritt aus dem Tarif AWO NRW ihres Arbeitgebers nicht geben wird“, hieß es in einer Mitteilung.

Auch der AWO-Kreisverband Paderborn wies darauf hin, dass dies nur für den Bezirksverband, nicht aber für den Paderborner Kreisverband gelte. „Wir sind ein wirtschaftlich ei­genständiges, vom Bezirksverband unabhängiges Un­ternehmen“, stellte Kreisgeschäftsführerin Ulla Hoentgesberg klar.

Sie gehe davon aus, dass die Tarifsteigerung im Rahmen der Leistungsverträge mit Kreis, Stadt Paderborn und weiteren Kommunen refinanziert werden könne. „Das war hier in Paderborn bisher kein Problem. Doch weil das nicht überall in OWL so gehandhabt wird, ist beim Bezirksverband eine große Finanzierungslücke entstanden.“

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ostwestfalen-Lippe hatte zum Jahresanfang ihre Vollmitgliedschaft im Arbeitgeberverband gekündigt. Bereits im vergangenen Jahr hatte die AWO, die etwa 4500 Menschen in der Region beschäftigt, ihr Berufskolleg in Bielefeld mit 450 Schülern im laufenden Betrieb schließen wollen. Es konnte nur gerettet werden, weil die Stadt Bielefeld die Trägerschaft übernahm.

Im August entschied die AWO kurzfristig, ihr Mutter-Kind-Heim in Horn-Bad Meinberg zu schließen, und in Löhne will sie ihr Autisten-Wohnheim abgeben. Auch 28 Wohnungen wurden zum Verkauf angeboten.

In der vergangenen Woche informierte AWO-Vorstand Thomas Euler dann etwa 140 Führungskräfte in einer Videokonferenz darüber, dass die AWO weiterhin Geldprobleme habe und deshalb den Arbeitgeberverband verlasse. Damit kann sie in Zukunft die Tarifbindung umgehen.