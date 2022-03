Babyschlaf braucht Achtsamkeit

Steht Nachwuchs an, ist die Freude riesig groß und doch schwingt eine Menge Unsicherheit mit. Auch beim Thema Nachtruhe. Gut gemeinte Ratschläge wie „Schlaft schon mal vor“ oder „Euren Schlaf könnt ihr im ersten Jahr vergessen“ tun ihr übriges.

Und dann ist es manchmal tatsächlich so, dass das Thema Schlaf das alles bestimmende Thema wird. „Bei mir rufen keine Eltern an, die nur mal schlecht schlafen“, sagt Ivone da Costa Veiga Silvestri. Die Bielefelderin hat sich als Baby-Schlafcoach selbstständig gemacht. Eltern aus ganz Deutschland rufen bei „ihr an und holen sich Rat.