Bäder: E-Ticket ab 30. Juli wieder nötig

In den Bielefelder Bädern gibt es ab Freitag, 30. Juli, wieder Einschränkungen.

Das Wiesenbad in Bielefeld - auch hier gelten ab Freitag, 30. Juli, neue Regeln.

Aufgrund der Inzidenzstufe 1 gilt wieder eine maximale Besucherzahl in den Bädern und ein E-Ticket muss im Vorfeld gekauft werden.

In den Gebäuden besteht Maskenpflicht. Im Hallenbad und in der Sauna müssen Besucher geimpft, getestet oder genesen sein. In den Freibädern besteht weiterhin keine Testpflicht. Weitere Infos zu den Öffnungszeiten und Coronaregeln unter www.bielefelderbaeder.de