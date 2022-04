Die Wassertemperatur in den Schwimmerbecken der Bielefelder Hallenbäder wird am Donnerstag um ein Grad abgesenkt, um Energie zu sparen.

In den Hallenbädern in Bielefeld soll Energie gespart werden

Das teilt die Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (BBF) mit, die damit einem Aufruf der Bundesregierung folgt. In den Hallenbädern Ishara, Aquawede, Sennestadt-Bad und Familienbad Heepen wird die Wassertemperatur in den Schwimmerbecken ab Donnerstag, 7. April, um ein Grad auf 27 Grad abgesenkt. In allen anderen Becken bleibe die Temperatur wie gehabt bei 28 Grad.

Jürgen Athmer, Geschäftsführer der Bielefelder Bäder: „Die Schwimmerinnen und Schwimmer werden das kaum merken. 27 Grad sind immer noch warm genug, wenn man sich sportlich betätigt. Diese kleine Veränderung spart aber schon ordentlich Energie.“

Die Temperaturabsenkung spare, gerechnet auf alle vier Bäder, pro Woche den jährlichen Energiebedarf einer vierköpfigen Familie ein. Ein Ende der Maßnahme sei nicht festgelegt.