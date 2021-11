Bahn lüftet Geheimnis um Suchgebiete für ICE-Trasse

Auch Naturschutzgebiete betroffen - Autobahnnaher Streckenneubau in Porta Westfalica, Vlotho und Bad Salzuflen?

Herford/Vlotho

Mit der Veröffentlichung der Grobkorridore für die ICE-Neubaustrecke Hannover-Bielefeld hat die Bahn nach Jahren der Mutmaßungen und Spekulationen die Katze aus dem Sack gelassen. Die am Dienstagabend präsentierte Raumwiderstandskarte zeigt erstmalig gelb markiert die Bereiche innerhalb des Suchraums, in denen aus Sicht der Planer eine ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Hannover und Bielefeld verlaufen könnte und in denen im kommenden Jahr genauere Untersuchungen vorgenommen werden.

Von Johannes Pietsch