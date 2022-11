Bahnhofstraße Bielefeld: Von Chancen und Risiken eines Sorgenfalls

Das Karstadt-Warenhaus in 1a-Lage an der Bahnhofstraße. Nicht nur vom Schuhhaus Görtz in der Stresemannstraße, das Ende Februar 2023 schließen wird, sondern auch von der Zukunft des Warenhauses Karstadt mitsamt der Immobilie wird abhängen, ob und wie sich die Fußgängerzone entwickeln wird.

Foto: Bernhard Pierel