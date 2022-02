Erfolgstrainerpaar Oksana Verbytska und Vladimir Volikov steht in engem Kontakt mit Familie in der Ukraine

Bielefeld

Seit 5.30 Uhr sitzt Oksana Verbytska am Donnerstag ununterbrochen am Telefon, führt ein Gespräch nach dem anderen, um sch über die Lage auszutauschen. Am anderen Ende der Leitung: Familie und Freunde in Kiew.

Von Peter Bollig