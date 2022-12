Bärbel-Maijo und Dosen-Ravioli

Comedian Mario Barth bringt in der Seidensticker-Halle 3800 Fans zum Lachen

Bielefeld

In der Bielefelder Seidensticker-Halle macht Mario Barth das, was Mario Barth eben so macht. Kennta? Kennwa! Der Comedian bringt seine Beobachtungen zum Zusammenleben von Frauen und Männern pointiert auf die Bühne und damit 3800 Fans zum Lachen.

Von Sören Voss