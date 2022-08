Bärin Jule im Alter von 32 Jahren verstorben

Damit war sie in einem für Bären sehr fortgeschrittenen Alter. Gemeinsam mit Braunbär Max lebte Jule seit 2007 im Tierpark Olderdissen. Sie war damals aus einem Tierpark aus Stralsund nach Bielefeld gekommen.

Am Mittwochmorgen zu Dienstbeginn wurde Jule von ihrer Tierpflegerin leblos in ihrer Box aufgefunden. „Es spricht alles dafür, dass Jule ganz friedlich in der Nacht eingeschlafen ist. Wir gehen also davon aus, dass sie eines natürlichen Todes gestorben ist“, berichtet Herbert Linnemann, Leiter des Tierparks.

Trotz Arthrose und ihres hohen Alters war Jule auch in den vergangenen Wochen noch aktiv in der Anlage. „Sie ist geschwommen, hat gefressen, es gab also noch keine Anzeichen, dass sie weniger fit ist“, so Linnemann. „Die Trauer unter unseren Tierpflegerinnen und -pflegern ist nun natürlich groß. Nach 15 Jahren hier im Tierpark ist Jule vielen von uns ans Herz gewachsen.“

Max soll nicht alleine bleiben

Der Tierpark wird nun darüber entscheiden, was mit Jule nach ihrem Ableben passiert. „Wir könnten uns gut vorstellen, dass ihr Körper als Tierpräparat aufbereitet wird. Zunächst wird sie aber veterinärmedizinisch untersucht“, sagt Linnemann.

Ihr Weggefährte Max ist 1993 geboren und damit etwas jünger als Jule. In der Regel können Braunbären bis zu 30 Jahre alt werden. Jules Vorgängerin Alma musste 2007 aufgrund einer Krebserkrankung eingeschläfert werden. „Wir werden nun in Ruhe prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, dass Max wieder Gesellschaft bekommt“, erklärt Linnemann.