Bariton mag „Antihelden mit Macken“

Bielefeld

Sein, wie er sagt, „technisches Debüt“ am Theater Bielefeld hat Bariton Todd Boyce bereits hinter sich - ungeplant. Er sprang als Dr. Falke in der Operette „Die Fledermaus“ ein - die Rolle hat er bereits 2021 in Bern gesungen und gespielt. Sein wirkliches, sein offizielles Debüt gibt der 40-Jährige US-Amerikaner aber in der Titelrolle der Oper „Eugen Onegin“ von Pjotr Tschaikowsky nach dem Roman von Alexander Puschkin. Premiere im Stadttheater ist am 15. Januar. „Das ist eine Rolle, die jeder Bariton einmal singen möchte,“ sagt Todd Boyce, seit Beginn der Spielzeit Mitglied des Musiktheater-Ensembles.

Von Burgit Hörttrich