Bauarbeiten in Brackwede sind im Plan

Eine gänzlich neue, helle und aufgewertete Einkaufs- und Flaniermeile in Brackwede – das ist die Zukunftsvision für die Hauptstraße. Auf dem Weg dahin sind in diesem Jahr bereits einige wichtige Schritte gemacht worden.

Constantin Vollmer vom Amt für Verkehr (links), Mobiel-Projektleiterin Regina Mahlo und Andre Decius von den Stadtwerken sind sehr zufrieden mit dem Bauvorschritt an der Hauptstraße.

Die Vorarbeitsphase, die Anfang April 2022 gestartet ist, liegt nach Angaben der Stadtwerke Bielefeld zeitlich im Plan. Sie soll im April 2023 beendet werden, so dass die Hauptbauarbeiten starten können. An der Hauptstraße entstehen drei neue, barrierefreie Hochbahnsteige für die Stadtbahn, und gleichzeitig wird der Straßenraum komplett neu gestaltet. An dem Projekt arbeiten die Stadt Bielefeld, Mobiel und die Stadtwerke gemeinsam.