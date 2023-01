Baubüro ist Anlaufstelle an der Stapenhorststraße

Die Stadtwerke haben ein Baustellenbüro an der Stapenhorststraße eingerichtet, um die Baumaßnahme zu begleiten. Aktuell steht der Baustellenwagen gegenüber der Bäckerei Pörschke und wandert mit dem jeweiligen Baufeld mit.

„Die Projektleitung beantwortet Fragen zur Baumaßnahme jeweils dienstags und donnerstags von 10 bis 11 Uhr“, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Yvonne Liebold. Über den Bauverlauf informieren die Stadtwerke Bielefeld außerdem regelmäßig in einem Newsletter. Interessierte können sich dafür per E-Mail an [email protected] mit dem Betreff „Info-Newsletter Stapenhorststraße“ anmelden.

Die Stapenhorststraße ist aktuell nur für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Zufahrt zur Stapenhorststraße aus östlicher und westlicher Richtung ist weiterhin möglich.

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass weiterhin alle Geschäfte, Praxen, Restaurants und andere Betriebe an der Straße erreichbar sind. Das bedeutet: Anlieger wie Kunden, Beschäftigte oder Patienten können weiterhin mit dem Fahrzeug bis zum aktuellen Baufeld in die Stapenhorststraße fahren. Das Baufeld erstreckt sich derzeit von der Kriemhild- bis zur Weststraße.

Die Baumaßnahme Foto: Die Verlegung des 110.000-Volt-Kabels gilt als großes und wichtiges Strom-Infrastrukturprojekt im Bielefelder Westen. Das Kabel soll voraussichtlich ab Ende 2023 das Umspannwerk Zwinger mit dem Umspannwerk der Universität verbinden. „Das Projekt ist elementar, um das Stromnetz auf die steigenden Bedürfnisse der kommenden Jahrzehnte vorzubereiten“, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Yvonne Liebold. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie der Ladeinfrastruktur und der Bau der Medizinischen Fakultät der Bielefelder Universität stellen zukünftig enorme Herausforderungen an das Netz. Aktuell wird in der Stapenhorststraße das Leerrohrsystem verlegt, bevor im Sommer das 110-kV-Kabel eingezogen wird. ...

Stadtauswärts ist die Fahrt auf der Stapenhorststraße aktuell bis zur Weststraße möglich. Wer stadteinwärts unterwegs ist, kann aus Richtung Uni kommend bis zur Kriemhildstraße fahren. Die Weststraße ist komplett für den Verkehr freigegeben.

Die Erreichbarkeit im Überblick

- Die Einfahrt in die Stapenhorststraße ist weiterhin möglich.

- Sperrung nur für den Durchgangsverkehr von Januar bis Oktober 2023.

- Wohnhäuser, Geschäfte, Praxen etc. bleiben trotz der Sperrung erreichbar. Zufahrt aus östlicher und westlicher Richtung der Sperrung für Fahrzeuge möglich.

- Das Baufeld wandert von der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung OWD.

- Lieferverkehr ist gewährleistet. Anlieferungen sind möglich.

- Das Franziskus-Hospital in der Kiskerstraße bleibt erreichbar.

- Rettungswege bleiben frei.

- Fußläufig ist für Anlieger alles erreichbar. Mit dem Fahrzeug ist die Erreichbarkeit bis zum jeweiligen Baufeld gewährleistet.

- Parken wird weiterhin überall entlang der Stapenhorststraße möglich sein, ausgenommen ist der Bereich des Baufelds.

- Alle Nebenstraßen sind weiterhin erreichbar, auch hier ist das Parken wie gehabt möglich.

- Mögliche kurzzeitige Betroffenheiten von Anliegern etwa durch Baufahrzeuge oder Baumaterial vor Ausfahrten werden vor Ort direkt und persönlich geklärt.