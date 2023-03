Bielefelder Bauerngärtchen: Verhandlungen über Parkplätze

Ärger um beliebtes Ausflugsziel in Dornberg

Bielefeld

Ob die Stadt die Nutzung des Cafés und des Ladens im Bauerngärtchen in Dornberg wieder frei gibt, hängt an der Frage der Parkplätze. Das bestätigte am Dienstag Lars Bielefeld, Leiter des städtischen Bauamts. Damit diese angelegt werden können, habe der städtische Immobilienservicebetrieb (ISB) der Betreiberfamilie ein Grundstück zum Kauf angeboten.

Von Hendrik Uffmann